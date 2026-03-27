Поиска да освободи Брендо, освободиха него - началникът на затвора в София е изпратен по живо по здраво

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов освободи от длъжност старши комисар Борислав Чорбански, началник на затвора в София, след подадено заявление от негова страна. Това съобщават от правосъдното министерство.

Подаването на оставката идва, след като дисциплинарното производство срещу него беше прекратено, поради липса на достатъчно доказателства за извършено дисциплинарно нарушение. Чорбански попадна на фокус, след като поиска предсрочно освобождаване за Евелин Банев-Брендо. Днес, 27 март, Софийският градски съд отказа освобождаване, защото Брендо още не е излежал половината от присъдата си. Той е излежал 2 години и 6 месеца, а присъдата е 10 години и половина.

За изпълняващ функциите на началник на затвора в София, със заповед на главния директор на ГДИН, е определен главен инспектор Росен Димчев, досегашен заместник на Чорбански.

