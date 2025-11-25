Спорт:

Удрял я по главата: Мъж, пребил майка си, се сдоби с обвинение

25 ноември 2025, 10:12 часа 170 прочитания 0 коментара
Удрял я по главата: Мъж, пребил майка си, се сдоби с обвинение

С повдигнато обвинение и задържан е 53-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на 76-годишната си майка. Това съобщиха на страницата си в интернет от Софийска районна прокуратура.

Събраните до момента доказателства показват, че на 23.11.2025 г. в ж.к. „Дружба“в гр. София обвиняемият К.Ц. е нанесъл удари с ръце в областта на главата на своята майка. Вследствие на това, той й е причинил лека телесна повреда, изразяваща се в множество подкожни хематоми по лицето и главата й.

Още: "Посъветва ме сама да сложа край на живота си, за да го направи друг": Разказ на жена за домашното насилие

Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. чл. 130, ал. 2 от Наказателния кодекс (НК), за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: След жесток побой: Жена с избити зъби и отскубнати кичури коса

С постановление на наблюдаващ прокурор К.Ц. е задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение “задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Още: На всеки 10 минути една жена бива убита от близък мъж

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Домашно насилие побой лека телесна повреда осъждан
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес