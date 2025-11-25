Пак се представяли за полицаи: Баба даде 8000 лева на ало измамници

Жена на 78 години от шуменското село Черенча е измамена по телефона с 8000 лева, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.

Пред полицаи от Шумен тя е обяснила, че вчера между 10:00 и 16:00 часа, е получила множество обаждания по телефона от мъж, който се представил за полицейски служител и поискал съдействие за задържане на телефонни измамници.

Още: Върнаха 16 000 лв. на измамена жена във Варна

Той ѝ казал още, че са задържани двама измамници и за задържане на третия е необходимо да предаде парична сума. Малко по-късно жената е дала 8000 лева на непознат мъж.

По случая е образувано досъдебно производство.

От Областната дирекция на МВР призовават за пореден път гражданите да не се доверяват на непознати, които се обаждат по телефона и искат пари по различни поводи.

Още: За 6000 лв: Мними банкери измамиха жена

Препоръчват да не казват имена на близки, за които ги лъжат, че са пострадали. Да затворят телефона и да изчакат да даде свободен сигнал и да се обадят на близките си.

От полицията в Шумен предупреждават още и за измамни схеми с оферти за стоки на ниски цени, които се търгуват онлайн.

Още: Предотвратиха "ало" измама за близо 18 000 лв., връщат парите на жертвата