Пожар с жертва в Пловдивско

Един човек е загинал и един е пострадал при пожари през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН), цитирани от БТА. В страната са потушени общо 69 пожара.

При пожар в къща в село Болярино, Пловдивска област, е открито тялото на 88 – годишен мъж. Унищожена е и къщата, а причината за възникване на пожара е в процес на установяване.

Пострадала е и жена на 80 години при пожар в апартамент във Варна. Причината за инцидента е неизправност в ел. инсталацията на климатично тяло.

Още: Домът им изгоря, но си спасиха децата: Семейство от ямболско има нужда от помощ

Пожарните екипи са реагирали общо на 120 сигнала за произшествия в страната.

С материални щети са възникнали 18 пожара, от които седем в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 51 пожара.

Извършени са 42 спасителни дейности и помощни операции. От тях две са били при катастрофи, а 38 при оказване на техническа помощ.

Още: Трагедия в Сливен: Дете загина при пожар