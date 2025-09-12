Войната в Украйна:

Пожарът в Рила е навлязъл низово в гора

12 септември 2025, 14:31 часа 350 прочитания 0 коментара
Пожарът в Рила е навлязъл низово в гора

Продължава гасенето на пожара, който възникна на 9 септември над река Илийна, в местността Чаушки дупки, съобщиха от полицията в Кюстендил. В гасенето участват екипи на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Кюстендил и град Рила, служители на Национален парк "Рила", екип на Рилската света обител и Природен парк "Рилски манастир".

Пожарът се развива в труднодостъпен терен при надморска височина над 2200 м, засегнатата площ се е увеличила и надхвърля 600 дка, каза говорителят на полицията в Кюстендил Катя Табачка, цитирана от БТА. Пожарът е навлязъл и низово в гора. Днес в гасенето не участват хеликоптери, каза още Табачка.

Пожарът възникна на 9 септември вечерта на 2200 метра височина в Рила планина.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Рила пожар информация 2025
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес