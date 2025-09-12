Пожарът в Рила е навлязъл низово в гора

Продължава гасенето на пожара, който възникна на 9 септември над река Илийна, в местността Чаушки дупки, съобщиха от полицията в Кюстендил. В гасенето участват екипи на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Кюстендил и град Рила, служители на Национален парк "Рила", екип на Рилската света обител и Природен парк "Рилски манастир".

Пожарът се развива в труднодостъпен терен при надморска височина над 2200 м, засегнатата площ се е увеличила и надхвърля 600 дка, каза говорителят на полицията в Кюстендил Катя Табачка, цитирана от БТА. Пожарът е навлязъл и низово в гора. Днес в гасенето не участват хеликоптери, каза още Табачка.

Пожарът възникна на 9 септември вечерта на 2200 метра височина в Рила планина.