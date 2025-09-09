Пожарът в Сакар продължава да гори, вече засегна 7000 декара

Днес продължава борбата с пожара в Сакар планина, който вече е засегнал 7000 декара площи - основно горски фонд, пасища и лозя. Това съобщи пред журналисти директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Хасково Митко Чакалов, цитиран от БТА.

Огънят между селата в община Свиленград Лисово, Младиново и Костур възникна вчера следобед но бързо се разрасна и вечерта вече бе обхванал 5000 декара. В община Свиленград е обявено частично бедствено положение.

На терен са 14 екипа пожарникари с около 50 души, две верижни машини, ще се включат военнослужещи от армейското формирование в Хасково, доброволци и служители на горските стопанства.

По думите на Чакалов заради падането на температурите през нощта много от огнищата тази сутрин са неактивни, но той очаква с повишението на градусите през деня те да се активизират. Техниката ще прокарва просеки за ограничаване на разпространението. Засега не се предвижда в гасенето да участва военен хеликоптер "Кугър".

Няма опасност за близките населени места, увери Чакалов.