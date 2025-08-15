Войната в Украйна:

Полиция влезе в ромските махали в София, проверяват се шофьори

15 август 2025, 15:37 часа 601 прочитания 0 коментара
Служители на СДВР провеждат специализирана полицейска операция в ромските махали в столицата. По информация на bTV акцията е с цел да се проверят шофьорите и да се следи дали се спазват правилата за движение. От СДВР са потвърдили пред медията, че действително тече такава операция. Все още няма подробности за действията на полицаите, както и в кои точно квартали са влезли.

Акцията най-вероятно е свързана с тежката катастрофа, която се случи в ранните часове на 15 август и при която автомобил, движещ се с много висока скорост, се вряза в автобус от градския транспорт. От удара на място загина единственият пътник в автобуса - сирийски гражданин, а общо шестима души са ранени, в това число и водачът на лекия автомобил. Оказа се, че това е 21-годишен млад шофьор, взел книжка преди само две седмици. За краткия срок обаче той вече има 6 нарушения, заради които има и фишове.

Водачът на автомобила е задържан и вече е под охрана в болницата, в която се намира. Основната версия за катастрофата е превишена скорост.

Снимка: Катастрофи в София/Facebook/Михаил Петков

Състоянието на пострадалите

"Автобус от линията на нощния градски транспорт е изчаквал на червен светофар, когато лекият автомобил се е врязал в него. Загиналият е бил пътник в автобуса. Шестима са пострадали, като трима са с опасност за живота - две от тях са пътнички в колата, а третият - водачът на автобуса", уточни комисар Мартин Цурински от СДВР.

Загиналият е бил единственият пътник в автобуса - сирийски гражданин. Трима са приети в болница - всички те са пътували в леката кола. Водачът ѝ - 21-годишен, е със счупена ръка. В най-тежко състояние е 18-годишно момиче, което пътувало в автомобила, както и шофорът на автобуса - мъж на 66 години. Другите пострадали са с различни травми, а един мъж е освободен за домашно лечение.

Яна Баярова
