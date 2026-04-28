Поредно заседание по делото „Дебора" се очаква днес в Пловдивския районен съд. Подсъдим е бившият приятел на Дебора Михайлова – Георги Георгиев, предаде БНТ. На последното заседание пред съда показания дадоха свидетели, сред които и медицинско лице. Преди повече от две години и половина Георги Георгиев беше обвинен, че е упражнил насилие над приятелката си, като ѝ е нанесъл порезни рани с макетен нож. Срещу него има и повдигнато обвинение за закана за убийство към Дебора.

Делото се движи бавно

Снимка: БГНЕС

Досега защитата на Георгиев е поискала 20 пъти отвод на съдебни състави в Пловдивския районен съд заради предполагаема предубеденост. Според адвокатите всички съдебни състави в Пловдив са предубедени, особено след като институцията беше осъдена за забавено правосъдие и трябва да изплати на Георги Георгиев обезщетение от 500 евро.

Дебора Михайлова заяви за БНТ, че намира развитието на делото за твърде бавно.

Припомнямe, че след многократно влизане и излизане от ареста Георги Георгиев бе пуснат на свобода под парична гаранция.

Тогава Дебора каза, че се чувства "страшно разочарована". "Довчера си мислех, че ние, жените в България, които сме преживели домашно насилие, сме защитени, имаме право да искаме справедливост. Знаете ли моето време как мина? Със страх. Не мисля, че животът ми струва 10 000 лева", сподели тя.

