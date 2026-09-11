Без бели мечки: Проф. Георги Рачев с прогноза за 15 септември

Нивото на река Дунав продължава да пада. До края на месеца ще продължи този тежък момент с критичното ниво на реката. Над България утре ще нахлуе по-хладен въздух. Но няма да има бели мечки. На 15 септември ще е около 22-25 градуса, но сутринта ще е по-хладно. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

По европейския модел картата на валежите показва дъжд, а американския – не дава никакви валежи. „Какво да кажа. Гледайте прогнозата“, каза той.

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Времето днес

Петък носи предимно слънчево и горещо време с температури до 36 градуса, като в планините и по морето условията ще са подходящи за разходки и плаж. През почивните дни обаче времето рязко ще се промени.

През почивните дни над западната половина от страната, в неделя – на места и на изток, ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури с временно усилване на вятъра. Има повишена вероятност за значителни по количество валежи в Рило-Родопската област и Централна Стара планина.

Температурите ще се понижават и максималните в събота ще са между 25 и 30 градуса, в Горнотракийската низина до 32-33 градуса. В неделя - предимно между 23 и 28 градуса.