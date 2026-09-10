Починало дни, преди да го открият: Ужасяващи разкрития за намерението мъртво дете във Варна

Детето, намерено мъртво във Варна, е било с изключително тежка черепно-мозъчна травма с множество кръвонасядания. Това показва съдебномедицинската експертиза. Според обвинението тези обстоятелства не могат да бъдат обяснени с едно изпускане на пода. От прокуратурата посочиха още, че момченцето е било мъртво най-малко два дни преди да бъде намерено.

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Обвиняема за убийството на едногодишното бебе е 33-годишната Александрина Тотева. В началото на заседанието защитата ѝ поиска делото да се гледа при закрити врата, но съдът отхвърли искането.

Пред магистратите Тотева заяви, че не е убила детето и съжалява, че то е паднало. Жената беше категорична, че не е полчуавала заплащане срещу грижите за момченцето. По думите ѝ със семейството са близки и тя и преди е гледала детето.

В хода на делото стана ясно, че обвиняемата е имала и предишна условна присъда за управление на автомобил след употреба на наркотични вещества, което допълнително повлия на решението на магистратите да я оставят за постоянно в ареста, съобщи Нова телевизия.

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За тежкия инцидент стана ясно в края на август. Дядото на момченцето го намерил в безпомощно състояние в апартамента, в който живеело със своята баба и нейната приятелка.