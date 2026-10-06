Потушиха големия пожар, който вилня в Ямболско

Потушен е пожарът в община Болярово, Ямболско. Това каза за БТА областният управител Георги Чалъков. На място през нощта остават дежурни екипи. Освободени са екипите огнеборци, дошли от съседни области, военният хеликоптерът също много помогна в гасенето, посочи областният управител на Ямбол.

Засегнатите площи са около 2000 декара, каза още Георги Чалъков. По думите му това са основно сухи треви, храсти и малки участъци с широколистни дървета - основно в дерета.

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Пожарът в крайграничната община Болярово пламна по-рано днес в землището на село Странджа. Огънят се разви в три посоки, засягайки и площи край съседните населени места Воден и Горска поляна.

Кметът на Болярово Христо Христов обяви частично бедствено положение за землищата на Горска поляна и Странджа, а областният управител задейства системата BG-ALERT.

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С помощта на огнеборци, горски служители, земеделски производители, доброволци и военния хеликоптер „Кугър”, изпратен с разрешение на началника на отбраната, огънят бе овладян. Няма засегнати населени места от пожара.

Според кмета на община Болярово Христо Христов възпламеняването на огъня е тръгнало от почистване на пасище от трактор без изправен пожарогасител. "Запалва се първо тракторът, след това - стърнището, което чисти и оттам голямата беля стана", коментира той и призова за по-сериозен контрол от страна на институциите.

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