Пребит и убит за 33 евро сметка: Протест с въпрос какво прави разследването

50-годишен мъж е починал в град Искър след удар с крак в лицето заради неплатена сметка в заведение от 33 евро. За инцидента са задържани двама души – младо мъж на 22 години и собственика на заведението. Но роднините им не вярват на версията и твърдят, че случаят се е крил два дни. По думите им са изтрити записите от камерите от нощта на инцидента. Тази сутрин в центъра на града са се събрали много хора, които искат справедливост.

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Какво се знае?

Инцидентът е станал по време на тридневния събор за празника на града. Починалият мъж напускал заведение, а след това е нападнат.

„От баща му и брат му знаем, че собственика на заведението е пребил човек за неплатена сметка. Връща се в заведението и казва, че го е пребил и да дадат вода, че си е глътнал езика. Нашето момче – Марина, който също е задържан, отива да помогна на пребития. А става така, че е задържан“, разказаха близки на младото момче.

Твърди се обаче, че и то е ударило безпомощния човек и има записи за това.

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Близките на пребития мъж пък разказват, че един от извършителите – собственика на заведението, е задържан два дни по-късно. „С чии протекции се ползва този човек? Властите да кажат кой е позволил това заведение да работи по цяла нощ?“, възмутени са близките на починалия.

Очаква се днес от полицията да дадат повече подробности за фаталния инцидент.