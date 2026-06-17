Шумахер: Тото Волф направи неуспешен опит да привлече Верстапен в Мерцедес

Отдавна в света на Формула 1 се носят слухове, че Макс Верстапен може да напусне Ред Бул, а миналата година шефът на Мерцедес Тото Волф публично изрази интереса си към услугите на нидерландеца. Проблемите на "биковете" бяха основната причина за несигурността около бъдещето на Верстапен, но те все пак успяха да се възстановят и да го върнат в борбата за титлата. Въпреки всички усилия, четирикратният шампион остана на 2 точки от петата си поредна титла.

Тото Волф се опитал да привлече Верстапен в Мерцедес

Макар че не успя да триумфира, Макс видя позитиви в работата на Ред Бул и взе решение, че ще продължи кариерата си в отбора. От началото на новия сезон обаче ситуацията съвсем се промени. С навлизането на новите промени, свързани с двигателите, се появи нова причина за недоволство от страна на нидерландеца. Освен че Ред Бул не може да се конкурира с водещите отбори, Верстапен не е доволен и от посоката, в която се развива спортът по отношение на технологиите, правилата и формата на състезателните уикенди. По тази причина той изрази съмнение относно бъдещето си във Формула 1.

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Но докато 28-годишният пилот продължава да преценява собствената си позиция в спорта, излезе информация, че вратата към преминаване в Мерцедес е отворена. Автор на тази теория е бившият пилот и брат на великия Михаел Шумахер - Ралф, който заяви, че "сребърните стрели" са отправили оферта към пилота на Ред Бул. Според Шумахер обаче четирикратният шампион е отхвърлил договора поради финансовите му условия.

"В Мерцедес се говори, че Волф е направил опит да привлече Верстапен зад кулисите. Но това предложение явно е било толкова лошо от финансова гледна точка, че така или иначе не е вариант", заяви Ралф Шумахер в подкаста Backstage Boxengasse. Шумахер изказа хипотезата, че предполагаемата ниска оферта на Мерцедес към Верстапен е била умишлена, тъй като отборът осъзнава, че ще трябва значително да увеличи заплатата на Кими Антонели, ако той продължи по настоящата си траектория. В момента отборът се радва на силна серия на 19-годишната си сензация, който се превърна в сериозен претендент за титлата.

Защо му е на Волф да привлича Верстапен?

"Смятам, че това е умишлено", каза той. "Казвал съм го и преди: защо Волф би довел скъпия Макс Верстапен да кара редом с Кими Антонели – следващата суперзвезда, ако всичко върви по план? Тогава в отбора ще има двама пилоти, които се борят един срещу друг. Той си спомня това добре от времето на Нико Розберг и Люис Хамилтън, а това е последното нещо, което би искал. Преди всичко, той би изложил Кими на риск. Така че всъщност това изобщо няма смисъл."

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