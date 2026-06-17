Войната в Украйна:

Стоян Колев с две обвинения, арестът му е удължен

17 юни 2026, 14:24 часа 689 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Стоян Колев с две обвинения, арестът му е удължен

Две обвинения е повдигнала прокуратурата в Пазарджик срещу 39-годишния Стоян Колев. Припомняме, че мъжът, станал популярен в социалните мрежи, беше задържан във вторник (16 юни) на магистрала "Тракия" след сигнал, че е показвал автоматично оръжие от люка на колата си. След като е спрян от органите на реда, му е направен тест за алкохол и наркотици, като е даде положителна проба за кокаин.

ОЩЕ: С оръжие през люка на колата: Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев

По данни на прокуратурата мъжът е карал агресивно, а през люка на автомобила показвал пневматична пушка.

Срещу него е повдигнато и второ обвинение - за управление на автомобил след употреба на наркотични вещества. Колев дал кръвна проба за допълнителен лабораторен анализ.

ОЩЕ: Инфлуенсърите се обидиха. Стоян Колев не им бил колега

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

С постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа. Разследването по случая продължава.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Наркотици Стоян Колев задържане под стража оръжие
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес