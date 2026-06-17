Стоян Колев с две обвинения, арестът му е удължен

Две обвинения е повдигнала прокуратурата в Пазарджик срещу 39-годишния Стоян Колев. Припомняме, че мъжът, станал популярен в социалните мрежи, беше задържан във вторник (16 юни) на магистрала "Тракия" след сигнал, че е показвал автоматично оръжие от люка на колата си. След като е спрян от органите на реда, му е направен тест за алкохол и наркотици, като е даде положителна проба за кокаин.

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По данни на прокуратурата мъжът е карал агресивно, а през люка на автомобила показвал пневматична пушка.

Срещу него е повдигнато и второ обвинение - за управление на автомобил след употреба на наркотични вещества. Колев дал кръвна проба за допълнителен лабораторен анализ.

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С постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа. Разследването по случая продължава.