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Катастрофа между три автомобила по пътя Велико Търново – Русе, има пострадало дете

17 юни 2026, 21:45 часа 678 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Катастрофа между три автомобила по пътя Велико Търново – Русе, има пострадало дете

Катастрофа между три автомобила затруднява движението по пътя Велико Търново – Русе, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Произшествието е станало около 20:00 ч., в района на бензиностанция OMV в горнооряховското село Поликраище.

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По първоначална информация са се ударили два леки и един товарен автомобил. Пострадала е водачката на единия лек автомобил и дете, пътувало в него. Според първоначалната информация състоянието им не е тежко. Екипи на полицията регулират преминаването на автомобили в участъка.

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Велико Търново катастрофа пострадало дете патрулка
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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