Съдът реши: Четирима обвиняеми след акцията в "Ботунец" остават в ареста

Четирима обвиняеми след акцията в столичния квартал „Ботунец“ остават в ареста, реши Софийският районен съд. Днес се разгледаха четири дела за определяне на мярка за неотклонение, по които имаше петима обвиняеми. По първото дело Емрах Алексиев беше задържан под стража по обвинение от Софийската районна прокуратура за склоняване към проституция. Алексиев отрича да е част от групата на т.нар. група „Калашниците“. Пред съда той каза, че иска да бъде при семейството си и е готов да съдейства на органите на реда.

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Минко Петров, друг от обвиняемите, също остава в ареста. “Моля, приемете, че съм един влюбен мъж на средна възраст”, каза той пред съда и отрече да е част от „Калашниците“. Софийският районен съд реши да наложи най-тежката мярка за неотклонение и на братята Костадин и Мирослав. Парична гаранция в размер от 10 000 евро бе наложена единствено на Огнян А. Той ще бъде пуснат на свобода обаче единствено, ако плати първо гаранцията.

Определенията спрямо петимата обвиняеми не са окончателни и подлежат на обжалване и протест пред Софийски градски съд.

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БТА припомня, че след акцията в жк „Ботунец“ говорителят на Софийска районна прокуратура (СРП) Николай Николаев заяви по време на брифинг, че в СРП са докладвани от органите на МВР няколко досъдебни производства, по които шестима души са с обвинения – трафик на хора, нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител и систематично даване на помещение за развратни действия. Шестимата са задържани за срок до 72 часа, предстои да се внесат искания в съда за постоянния им арест.