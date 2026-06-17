Дрифт в София завърши с тежка санкция за млада шофьорка

Млада шофьорка отнесе 1500 евро глоба и 12 месеца без право да шофира, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). С малко повече от година правоспособност тя е с 10 фиша за различни нарушения. Опасното шофиране е станало тази нощ в 2:55 часа на ул. „Филип Аврамов“ в столичния ж.к. „Младост“.

„След светкавичната реакция на пътните полицаи на място е установен лек автомобил „БМВ“, управляван от 19-годишна девойка“, обясняват от СДВР.

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Служителите на реда съставили акт на нарушителката за неизползване на пътя по предназначение, санкционирана е с глоба в размер на 1500 евро и лишена от правоуправление на моторно превозно средство (МПС) за 12 месеца. Свалени са регистрационните табели на автомобила и той е спрян от движение за три месеца.

Младата водачка е санкционирана от органите на реда през 2024 г. още преди да придобие правоспособност – тогава е наказана за шофиране без документи. От момента на придобиване на правоспособност – 24 март 2025 г., досега тя е санкционирана с 10 фиша за различни нарушения – неспазване на знаци и маркировка, неправилно паркиране и неизползване на обезопасителен колан, добавят от СДВР.

В началото на юни правителството заяви, че ще работи срещу хулиганските прояви по пътищата, като се предвижда създаване на своеобразни карти на пътните участъци с повишен травматизъм, местата за гонки, както и бърз обмен на данни от всички камери и бързо връчване на фишове.