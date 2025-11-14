Насилието вкъщи: Колко българки са убити от началото на годината

Статистиката за домашното насилие у нас продължава да бъде ужасяваща. Десетки българки губят живота си всяка година, а хиляди живеят в ежедневен страх.

Най-малко 22 жени в България са били убити от началото на 2025 г., като в над половината случаи извършителят е техен партньор - настоящ или бивш. Напоследък обаче се отчита и друга обезпокоителна тенденция – случаи на синове, които убиват и посягат на майките си.

Над 53 000 сигнала за домашно насилие

По данни на Български фонд за жените през 2024 г. на телефон 112 са подадени над 53 000 сигнала за домашно насилие. Много от тях са налагали намеса на спешната помощ и органите на реда. Официална национална статистика все още няма, въпреки въведените законодателни промени. Също така достъпът до подкрепа и услуги остава ограничен и неравномерно разпределен в страната, предава БГНЕС.

Според Българския фонд за жените и Агенцията на ЕС за основните права, които подготвят конференция по темата, виждаме само "върха на айсберга". Голяма част от пострадалите просто не подават сигнал и остават извън статистиката.

Снимка: iStock

Проблемът на европейско ниво

Домашното насилие не е изолиран за България проблем, той се задълбочава и на европейско ниво. Всяка трета жена в ЕС е била жертва на насилие поне веднъж в живота си. Това бяха изводите от голямо проучване, свързано с насилието над жени в ЕС, проведено между 2020 и 2024 г. от Агенцията на ЕС за основните права (FRA), Евростат и Европейския институт за равенство между половете.

Най-голям процент пострадали от заплахи и насилие има във Финландия (57.1%), Швеция (52.5%) и Унгария (49.1%). Домашното насилие пък е най-застъпено в Унгария, където 29% от жените казват, че се чувстват в опасност, и в Румъния (26,8%).

Най-често сексуален тормоз на работното място има в Швеция, Финландия, Словакия и Люксембург.

В България, Полша и Чехия най-често жените са жертва на тормоз от свой партньор.