Пребил баба си: Мъж е задържан за домашно насилие

Задържаха мъж за домашно насилие над възрастна жена в село Бяла, съобщиха от пресцентъра на областната полиция в Сливен.

Служители от участък „Запад“ към Районно управление на МВР– Сливен са се отзовали на сигнал за битов скандал и причинена телесна повреда в 21:55 часа на 30 март. По първоначални данни в условията на домашно насилие е нанесена телесна повреда на 88-годишна жена. По случая е задържан внукът на пострадалата – 38-годишен мъж, известен на органите на реда.

Образувано е досъдебно производство.

Още: Задържан е мъж за домашно насилие в Шумен

БТА припомня, че жертвите на домашно насилие в град Сливен могат да се обърнат за незабавна помощ към Дирекция „Социално подпомагане“, МВР, прокуратурата. На територията на Сливен функционира Кризисен център за лица, пострадали от домашно насилие или трафик. Центърът се намира на ул. „Любен Каравелов“ №18 и разполага с капацитет от 15 места.

Още: Нарушил ограничителна заповед, пребил жена си: Задържаха мъж