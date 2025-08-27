Предадоха Паскал на българските власти

Никола Николов-Паскал е предаден на българските власти на ГКПП "Калотина", съобщи БНТ. В момента го конвоират за преглед към болница в София. От прокуратурата на този етап твърдят, че нямат информация дали Николов е предаден на българските власти. От МВР също не дават информация за екстрадицията.

Припомняме, че вчера стана ясно, че соченият за контрабандист Никола Николов-Паскал ще бъде екстрадиран у нас от Сърбия.

"Към ноември 2024 година смело мога да заявя, че не е имало абсолютно никакви доказателства за съпричастност на г-н Николов към организирана престъпна група. Категорично заявявам, че той не познава нито едно от длъжностните лица - нито Банкова, нито Коцев, нито пък има данни за такива познанства или СРС-та", заяви по-рано Галя Гълъбова, която е адвокат на Николов.

Предисторията

Никола Николов-Паскал е обвинен за участие в организирана престъпна група за контрабанда заедно с бившата директорка на Агенция "Митници" Петя Банкова и бившия главен секретар на МВР Живко Коцев. Обвиняеми по т.нар. афера са още Стефан и Марин Димитрови. Прокуратурата представи доказателства, че Паскал е пътувал заедно със Стефан Димитров, като двамата са пресекли границата между България и Румъния, а малко по-късно полицията там заловила тир с цигари. Банкова и Коцев пък осигурявали чадър, според държавното обвинение. Петя Банкова остана половин година в ареста и беше освободена срещу 10 000 лева гаранция, след като съдът прие, че здравето ѝ е влошено.

Банкова е сестра на Стефчо Банков, бивш директор на дирекция "Вътрешна сигурност" на МВР.