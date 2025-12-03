Разкази за арестувани на протеста в София и побой от страна на полицаи в Пето РПУ (ВИДЕО)

Жена твърди, че синът й е бил неправомерно арестуван на големия протест в понеделник. Деси Алексиева обвинява униформените, че са били нарушени правата на момчето, като освен това то е било бито в Пето районно полицейско управление.

Ето и нейния разказ във Facebook:

Бяхме на протеста, с част от петте ми деца. Имам видео и на нападението на полицията и при интерес, мога да го публикувам. След нападението се прибирахме вкъщи, когато разбрах, че големият ми син е арестуван и арестът му излъчен и по bTV, по Нова.

Веднага се насочих към Пето РУ заедно с дъщеря ми и моя приятелка. Обадих се на адвокат Полина Велчева. Бях се подготвила с информация за протеста от страницата на Иван Калчев. Тя потвърди, че идва към Пето. Когато стигнах, поисках сведение дали Ники е там. Казаха, че не знаят. Настоях. Имали 21 задържани и не можели да ги обработят. Отново настоях, потвърдиха, че е там. Часът - 0:06.

Пристигна адв. Велчева и не я допуснаха до клиентите ѝ в продължение на час и половина. Влезе при тях след дълго настояване и при започнали процесуално-следствени действия (зная, че замесените ще отрекат). Имаше грубо и умишлено нарушаване на правата на задържаните. Никой от тях не беше получил възможност за телефонно обаждане или адвокатска защита. Част от родителите научиха, че децата им се намират в Пето едва на следващия ден в 12:00. След този час и половина чакане допуснаха адвокат Велчева, но грубо изблъскаха на два пъти помощник-адвоката от същата адвокатска кантора. Отново грубо погазвайки закона. През това време полицаи от Първо бяха били Ники и момчето, което са задържали с него. Или поне така се разбра.

Малко предистория. Ники е на 21, отива на протеста сам. Разбиват с полицейска палка главата му и той отива пеша до ИСУЛ, където зашиват раната. Ники се връща на протеста. Явно не е бил добре. И го арестуват. Арестуват и момчето, което се опитва да му помогне и с което до този момент не се познават. Сигурно сте видели момичето, на което бяха взели личната карта и „нахрани” подобаващо противозаконно действащите полицаи. Тя е е познавала и двете момчета.

Водят го в Пето и бият и двамата.

Какво се случва в Пето?

Има 21 задържани. Родителите и близките им не получават информация. Но профилът на децата (да, те са деца и на 18, и на 21, и на 26), на никое от тях не отговаря нито вътрешно, нито външно на профила на ултрас. А на всички видеа от протеста се виждаше как се държат и изглеждат провокаторите. Арестувани бяха прибиращи се момчета, момчета, хванати в клопката на последния полицейски щурм. Момчета, заплашени от полицай, че може да ги изкорми, докато си изваждал ножа, за да изреже връзките на анцузите им.

Най-възмутителен обаче е арестът на двете момичета в Пето РУ. Притеснили се от случващото се. Помолили за помощ полицаите и озовали се задържани. И не просто задържани, а оставени в една килия с десет момчета. Закопчани в продължение на цялата нощ и на целия ден с белезници за парното.

Това са само част от разказите, които чух при освобождаването на част от децата днес. Деца, с обвинения за ЕДРО хулиганство с копи-пейст съдържание. Хвърляли бутилки с течност, удряли полицаи, хвърляли строителни материали. Не може всички да са правели едно и също. Най-малкото от всички видеа да видяхте едно момиче в агитките едно момиче да пали?

Но да се върнем на нощта. Арестанти, натикани в две тесни килии без достъп до тоалетна. Килии с по три матрака за над 10 човека. Грубо погазени човешки и законови права.

Напомням ви, че Ники е в тези килии с рана на главата. Питах няколко пъти за медицинска помощ или преглед. Само той можел да си поиска, защото бил пълнолетен. Занесох лекарства, марля, лепенки и гел за рани. Първо не можеше, трябвало да са назначени от лекар. След като им казах да извикат лекар, взеха лекарствата, но лекар не извикаха.

Станахме си близки с другите родители, тревожехме се, питахме. Информация нямаше. Запознах се с майката на момчето, арестувано с Ники. Стояхме до шест часа сутринта, за да разберем нещо и с надеждата, че когато има външни хора няма да смеят да ги бият. Вече ги бяха били. Хората, на които плащаме с данъците си, за да спазват законите нееднократно ги престъпиха.

Вчера освободиха всички арестувани след 21 часа. Всички (без двама от тях, които бяха освободени без обвинения) с дела не по бързото производство. Само трима заминаха към следствения арест – Ники, Йоан и Божидар Бобоков.

Като майка искам да извикам – не просто не пипайте децата, а искам да извикам не издевателствайте. Спрете да дехуманизирате тези, които сте задържали. Независимо от имената им, независимо от произхода им, независимо от пола им, независимо от социалното им положение.

И ще завърша с думите на едно от момчетата, единственото, което не получи обвинение. „Не съм ял, не съм пушил, но просто искам да съм тук вън. По-важно е да съм свободен!”

И аз искам моите пет деца да живеят свободни и без страх. Едно от моите деца е смазано и аз съм смазана“.

Деси Алексиева придружава думите си с видео от ареста на Ники и Йоан със замъглени лица, тъй като са помолили лицата им да не да бъдат излъчвани. Това е негово право, което нито една от двете телевизии не е уважила.

Твърдения и за арестуван американски гражданин

Същевременно лидерът на Сдружение БОЕЦ Георги Георгиев обяви, че след протеста в понеделник е арестуван и американски гражданин – 25-годишният артист и художник Йоан Джироу. По думите му, младият мъж, заедно с група приятели, са се прибирали от протеста по бул. „Дондуков“ именно, за да избегнат ексцесиите и евентуално полицейско насилие. Спрени са от група полицаи извън всякаква конфликтна ситуация и точка.

„Ченгетата са им поискали личните карти и избирателно са посочили няколко от тях, които са задържали, а на другите са им казали, че „не ни трябвате“ и са ги пуснали! Йоан Джироу е арестуван пред погледа на сестра си с и останалите младежи е отведен в 5-то РУ на МВР в София, където са задържани. По информация от източници на БОЕЦ над тях е приложено насилие, като са ритани, блъскали са им главите в стената, отнели са им дрехи и чорапите и тн. Друг източник на БОЕЦ – адвокат на друг от задържаните младежи, ни информира, че над задържаните деца е прилаган натиск да дават сведения, че са били организирани и им е било платено да участват в протеста от Бобоков“, обяви Георгиев.

От БОЕЦ обявиха, че са информирали посолството на САЩ в София. „Ще информираме и политическите партии и ще изискваме от тях реакция. Очакваме да разберем кога ще бъде делото за мерките на младежите и ще го огласим, за да се съберем и присъстваме на делото“, заяви във видео Георги Георгиев.

