Нова интрига, забрана за разговори и трима нови мъже в "Ергенът: Любов в рая"

Измина поредния епизод на романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая" в който интригите заеха своето централно място. Въпреки че вече има категорично оформени двойки, една от участничките изглежда, че е дошла да разваля отношения. Скандалната Габи намери нов начин, по който се опита да създаде поредна буря в рая. Тя се опита да провокира Орлин, като разговаря с него за Ана-Шермин, но музикантът категорично заяви, че до себе си има момиче в лицето на Натали и не обмисля да сменя партньорката си.

Женско парти и неочаквани попълнения

Денят и вечерта в предаването продължиха с неочакван нов регламент и парти по женски. Съгласно новите правила, мъжете и жените вече нямат право да живеят заедно – двата пола са разделени в отделни вили и им е строго забранено всякакво общуване помежду им. Всеки, който престъпи това условие, бива незабавно изгонен от рая.

След обявените нови правила, дамите влязоха с танцова стъпка на бурно парти без своите кавалери. По всичко изглеждаше, че мъжката компания не им липсваше и жените се отдадоха на купона на плажа с коктейли и много танци.

Докато дамите танцуват и се забавляват, мъжете тъгуват и обсъждат тяхната липса в имението.

А голямата изненада и кулминацията на вечерта бе пристигането на трима непознати ергени при жените. Радо, Тихомир и Радослав се присъединиха към момичетата, уверени в себе си и бързо се включиха в разпалени разговори с тях.

Дали обаче това няма да доведе до сълзи, ще стане ясно в днешния епизод (9 октомври).

