Когато и да изхвърлим боклука, все ще е късно

Ако някой си е мислил, че въпросът със столичния боклук ще се реши с магическа пръчка, дълбоко се е лъгал. Челният сблъсък с мафията е заложен от години и това, което виждаме днес, е само върхът на айсберга. Да, това може и да е клише, но си имаме работа с нещо дълбоко скрито, опасно и изискващо цялото ни внимание като общество.

Някой ще каже - София не е България, стига сте ни занимавали със столицата. Не е така, защото ако София бъде стъпкана от Новоначалието, е въпрос на време то да размаже и цялата страна. Дори може да се каже, че е въпрос на твърде малко време.

Кметът Васил Терзиев в момента е политикът, който има най-сериозна нужда от подкрепа в национален мащаб. На първо място, защото е обект на неистов натиск от страна на мафията, която иска да контролира всички свързани с работата на общината фирми. Опитът му да спре влиянието на Борисов и Пеевски поне върху софийския терен е огромна крачка към изчистването на българската политика. Още: "Да, България": Цялата изпълнителна власт съдейства на мутрите в София

Таки-Маки, не сме го чували тоя

Лидерът на ГЕРБ се прави на ударен - не знае нищо за Таки. Новоначалникът пък мачка де когото свари. И в тази идилична картина се вписват препълнените контейнери, заплашващи не само софиянци.

Всички ние знаем, че боклукът прелива. С него са препълнени и законодателната, и изпълнителната власт. Магистратите също мълчат. Все едно живеят на друга планета. Само омбудсманката търси сметка за преливащи кофи за боклук - но на Терзиев!

А от планетата Дубай долитат какви ли не съобщения - най-вече свързани с претенции. Лакомията взема чудовищни размери и колкото и да е дълга историята на световната мафия, родната винаги има с какво да я допълни, обогати и дори да ни изненада. Още: Криза с боклука, запалени камиони и отнет лиценз: Общински съветници в спор кой саботира скандала

Последното е обаче свързано по-скоро с липсата на реакция от страна на държавата - нещо, което винаги присъства в мафиотските филми.

В родния филм държава няма. В родната действителност - също.

Цялата кочина трябва да изчистим

В клетата ни държава, която лакомниците превърнаха в кочина, столичният боклук е само един детайл. Цялостно у нас не се диша от корупционна смрад, от зависимости на политици и магистрати, от калпаво държавно управление, подчинено на частни бизнес интереси.

Знаем как Пеевски обиколи сума ти общини, снима се с кметовете и обяви тържествено, че се присъединяват към иницативата "Ново начало". А каква точно е тази инициатива, остана да се досещаме. Е, сещаме се. Сещаме се също така, че Терзиев отказа да се снима с Феноменчо. И правилно. София винаги е била, е и ще бъде мерило за новото, което идва да смени старото - по-рано комунизма, а сега - прогнилото мафиотско управление. Още: Граждани се организират и сами чистят преливащите кофи в "Люлин" и "Красно село"

От София ще тръгне, при това - съвсем скоро, онова, което ще събори кочината в национален мащаб. Наречете го обществен гняв, наречете го народно недоволство - то се носи във въздуха също като вонята от боклуците.

Впрочем, когато и да изхвърлим на бунището политическия боклук, все ще е късно. Най-добре е да не отлагаме повече.

Автор: Стефан Стефанов