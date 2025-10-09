Карлос Насар излиза за атака на трета световна титла в щангите!

Феноменът на българските щанги Карлос Насар излиза тази вечер на подиума на Световното първенство 2025 във Фьоде, Норвегия, за да се състезава в новата олимпийска категория до 94 кг и да опита да спечели трета световна титла за мъже. 21-годишният тежкоатлет от Червен бряг вече стана европейски шампион за 2025-а през април, а сега ще опита отново да покори и световния връх. Състезанието в А група на кат. до 94 кг започва в 20:30 часа българско време, като можете да следите представянето на Карлос Насар НА ЖИВО в Actualno.com!

Карлос Насар на Световното първенство 2025

КОГА И КЪДЕ ДА ГЛЕДАМЕ КАРЛОС НАСАР ПО ТВ

Преди състезанието във Фьоде

Карлос Насар влиза със самочувствие на Световното първенство 2025 във Фьоде, след като през 2024-а стана безапелационно олимпийски, световен и европейски шампион в категория до 89 кг. Той затвърди доминацията си и на Европейското 2025 в Кишинев, където разби конкуренцията в категория до 96 кг. Сега Карлос ще влезе в олимпийската категория до 94 кг, в която ще се състезава до следващата му голяма цел - Лос Анджелис 2028.

Още преди Световното стана ясно, че Насар ще се състезава с още двама олимпийски шампиони. Това обаче не притесни българския щангист, който вече доказа, че превъзхожда конкурентите си. Малко по-късно стана ясно, че един от основните конкуренти на Насар се отказва заради контузия. А това пък даде поводи на Карлос да се пошегува с това как опонентите му бягат от него - един контузен, втори ще вдига в Б група, трети повтаря, че "не е стресиран".

Състезанието в категория до 94 кг започна още в сряда - с участниците в група С, които бяха 14 на брой. Там победителят остана на цели 75 кг в двубоя спрямо резултата на Насар от Кишинев. А интересното бе, че конкурентите на Насар правиха вдигаха на изтласкване толкова, колкото Карлос има на изхвърляне, което само идва да покаже разликата в класите. Група B пък се състезава от 15:30 часа българско време, но големите фаворити са в група А, започваща от 20:30 часа.

Категорията на Насар е една от последните в програмата на Световното във Фьоде, като след него има само още две категории при мъжете, а в една от тях ще се състезава и Христо Христов. Карлос ще се бори за световната титла и с изцяло променена техника под ръководството на олимпийския шампион Асен Златев, който го тренира за това Световно. Целта е да се изгради техника, която да предотврати проблемите в рамената.

Иначе Насар направи промени и по храненето - с нов нутриционист, който добави нещо ново към хранителния режим на щангиста. В дните преди шампионата Карлос успя да уплаши конкуренцията и с убийствени килограми на тренировка (ВИДЕО), но и също така призна в интервю пред bTV, че 12 дни преди шампионата е изпуснал щангата 4 пъти, като смята, че на Европейското е вдигал с лекота с 9 килограма повече спрямо сега.