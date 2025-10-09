Войната в Украйна:

Ботев Пловдив още си пати от предишното ръководство: Араби съдят „канарчетата“ в Лозана!

09 октомври 2025, 12:07 часа 206 прочитания 0 коментара
Ботев Пловдив още си пати от предишното ръководство: Араби съдят „канарчетата“ в Лозана!

Ботев Пловдив продължава да си пати от управлението на предишното ръководство начело с Антон Зингаревич. Както е известно, руският бизнесмен получи 10-годишна забрана да влиза в България, а след това се оттегли от клуба и го остави в много тежко финансово състояние. Все пак „жълто-черните“ успяха да излязат от кризата, след като Илиян Филипов се ангажира с издръжката на пловдивчани.

Пореден подводен камък 

Колегите от „24 часа“ обаче съобщиха, че Ботев е настъпил пореден подводен камък, оставен от Зингаревич и хората му. Според информациите араби са завели дело срещу „канарчетата“ в Лозана. Става въпрос за академията от ОАЕ „Маденат Аламал“.

Точукву Нади

Тя претендира за неизплатена компенсация за нигериеца Точукву Нади, който премина на „Колежа“ през 2021 година. Той остана в тима до средата на януари 2024-та, когато бе продаден на белгийския Зулте Варегем срещу 1,35 милиона евро. От Ботев обаче така и не са изплатили въпросната компенсация на арабската школа.

Ботев се намира в доста деликатна ситуация 

Информацията допълва, че в Ботев отдавна се оплакват, че Антон Зингаревич е скрил голяма част от задълженията на „канарчетата“, преди да напусне клуба. Запознати твърдят, че цялата сума надхвърля 8 милиона лева. Това пък може да се отрази много негативно на „жълто-черните“, тъй като може да постави лиценза на отбора под сериозна въпросителна.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: ЦСКА и Ботев Пд редят любопитен бартер, "червените" взимат един от най-добрите бекове у нас

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Ботев Пловдив Антон Зингаревич Илиян Филипов
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес