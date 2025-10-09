Ботев Пловдив още си пати от предишното ръководство: Араби съдят „канарчетата“ в Лозана!

Ботев Пловдив продължава да си пати от управлението на предишното ръководство начело с Антон Зингаревич. Както е известно, руският бизнесмен получи 10-годишна забрана да влиза в България, а след това се оттегли от клуба и го остави в много тежко финансово състояние. Все пак „жълто-черните“ успяха да излязат от кризата, след като Илиян Филипов се ангажира с издръжката на пловдивчани.

Пореден подводен камък

Колегите от „24 часа“ обаче съобщиха, че Ботев е настъпил пореден подводен камък, оставен от Зингаревич и хората му. Според информациите араби са завели дело срещу „канарчетата“ в Лозана. Става въпрос за академията от ОАЕ „Маденат Аламал“.

Тя претендира за неизплатена компенсация за нигериеца Точукву Нади, който премина на „Колежа“ през 2021 година. Той остана в тима до средата на януари 2024-та, когато бе продаден на белгийския Зулте Варегем срещу 1,35 милиона евро. От Ботев обаче така и не са изплатили въпросната компенсация на арабската школа.

Ботев се намира в доста деликатна ситуация

Информацията допълва, че в Ботев отдавна се оплакват, че Антон Зингаревич е скрил голяма част от задълженията на „канарчетата“, преди да напусне клуба. Запознати твърдят, че цялата сума надхвърля 8 милиона лева. Това пък може да се отрази много негативно на „жълто-черните“, тъй като може да постави лиценза на отбора под сериозна въпросителна.

