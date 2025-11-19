Прегазил съседа си: Шофьор се отърва с условна присъда

Шофьор, прегазил два пъти съседа си, се отърва с условна присъда. Окръжният съд в Сливен одобри споразумение, постигнато между Окръжната прокуратура, обвиняемия и неговия защитник по дело за умишлено причиняване на средна телесна повреда при управление на моторно превозно средство, съобщиха от съда. В съдебното заседание обвиняемият призна вината си, че на 14.08.2025 г. в Сливен, управлявайки микробус и нарушавайки правилата за движение, умишлено е причинил средни телесни повреди на свой съсед. След инцидента той е напуснал местопроизшествието. Съдът наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години, чието изпълнение беше отложено с петгодишен изпитателен срок.

На обвиняемия бе постановено и наказание „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ – завинаги.

В реанимация с тежки наранявания

БТА припомня, че пострадалият беше в реанимацията на сливенската болница с тежки наранявания, след като беше прегазен два пъти, по данни на Областната дирекция на МВР в Сливен.

При катастрофи в страната през изминалото денонощие са ранени 26 души, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 22.

От началото на месеца са станали 303 катастрофи с 27 загинали и 380 ранени. Пътнотранспортните произшествия от началото на годината са 5935, живота си са загубили 400 души, а 7391 са пострадали.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 16 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

