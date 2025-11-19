Войната в Украйна:

Голям пожар и изгорели автобуси ще затруднят обществения транспорт в Костинброд

"Във връзка с възникнал тази нощ пожар в базата на общинско дружество "Общински превози – Костинброд", при който бяха напълно изгорели четири автобуса, един ученически автобус, два буса и леки автомобила, Ви уведомяваме, че ще има временно затруднение в организацията на обществения превоз на пътници". Това става ясно от официално съобщение на Община Костинброд в страницата ѝ във Facebook.

СНИМКА: Община Костинброд

"В момента се работи по осигуряване на допълнителни превозни средства за обезпечаване на нормалния график за придвижване на автобусите и за максимално ограничаване затрудненията на пътуващите. В съответствие със създадената ситуация е възможно да има забавяне на част от курсовете през следващите дни. Молим за Вашето разбиране и търпение", добавят от общината.

По официална информация, екипите на РС ПБЗН – Костинброд са реагирали незабавно и са успели да потушат пожара, който е започнал да се разпространява и към халето на базата, предотвратявайки по-големи щети. Към момента компетентните органи извършват оглед и работят по установяване на причините за инцидента.

