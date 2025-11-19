Скандал с ареста във Варна: Задържани надзиратели, намерени таблетки, игли, спринцовки

Техника без документи, таблетки с неустановено съдържание, игли и спринцовки са намерени при претърсване в ареста към затвора във Варна, съобщиха от Министерството на правосъдието. Проверени са били всички спални, сервизни и служебни помещения на територията на ареста, както и на превозни средства. При акцията са задържани петима надзиратели в ареста.

Изненадващи проверки в местата за лишаване от свобода в започнала рано тази сутрин – в 4:30 часа и е извършена от служители на сектори "Вътрешна сигурност" и "Охрана и сигурност в местата за лишаване от свобода" при ГДИН, съвместно с Окръжна прокуратура-Варна и ОДМВР-Варна.

Тя се провежда в последните няколко месеца по разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев. Целта е откриване на незаконно внесени забранени вещи в затворите и арестите, предназначени за лишените от свобода.