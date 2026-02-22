Войната в Украйна:

22 февруари 2026, 17:39 часа
Енергийният министър: "Булгаргаз" е във фактически фалит

„Булгаргаз“ се намира във фактически фалит, обяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков пред БНР. Причината според министъра е пазарната конюнктура и договорните отношения, в които е поставен. "Единствената причина да не го закрием веднага и да направим "Булгаргаз 2" или друг вид преструктуриране е, че той е страна по договора с Азербайджан, който в момента е доста доходен за България, затова трябва да се използва максималния капацитет", коментира министърът. 

Припомняме, че за подобно нещо заговори и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов през април 2025 г. Думите му бяха продължение от информацията на бившия министър на енергетиката Жечо СТанков, че че "Булгаргаз" е на загуба заради "Боташ" и "Топлофикация" - София.

Друг бивш министър на енергетиката в лицето на Александър Николов коментира, че България не плаща по договора с "Боташ" още през 2024 г. ОЩЕ: България не плаща по договора с "Боташ", фактурите се трупат: Бивш енергиен министър за замитаните проблеми под килима 

Промени в енергийните дружества?

Министър Трайков заяви, че може да се наложат промени в ръководството на енергийните дружества, които са на подчинение на министерството.

"Все още е рано да кажа категорично, но въобще не е изключено. Имайте предвид, че някои от фигурите, които се подменят, на свой ред са подменили доста скоростно други преди тях. Това е традиция в българския държавен сектор", добави Трайков. ОЩЕ: Играла ли е ръчичката на човек за високите сметки за ток: Отговорът от новата служебна власт

Деница Китанова
