Счупени две глави и челюст след масов бой в Шумен

Четирима шуменци са задържани в РУ- Шумен след скандал между съседи, който прераснал сбиване. Това съобщават от ОДМВР-Шумен.

Малко след 20 часа на 19 май на ул.“ Седма“ в Шумен възникнал скандал между мъже. В побой между няколко човека са нанесени удари и са пострадали по-сериозно трима мъже на 45, 34 и 26 години.

Откарани са за преглед в шуменската болница, където са настанени за лечение. Изяснено е, че тримата са с телесни повреди- 45-годишният е с фрактура на главата, 34-годишният с счупена челюст, а 26-годишният също с фрактура на главата.

В хода на праведните незабавни действия на място са задържани двама шуменци- на 47 и 23 години, а вчера и непълнолетен 17-годишен и брат му на 19 години за нанасяне на телесна повреда.

Работата по образуваното досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 129 ал. 1 от НК продължава под надзора на прокуратурата.

