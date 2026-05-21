Кабинетът "Радев":

Счупени две глави и челюст след масов бой в Шумен

21 май 2026, 11:54 часа 761 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Счупени две глави и челюст след масов бой в Шумен

Четирима шуменци са задържани в РУ- Шумен след скандал между съседи, който прераснал сбиване. Това съобщават от ОДМВР-Шумен.

Малко след 20 часа на 19 май на ул.“ Седма“ в Шумен възникнал скандал между мъже. В побой между няколко човека са нанесени удари и са пострадали по-сериозно трима мъже на 45, 34 и 26 години.

Откарани са за преглед в шуменската болница, където са настанени за лечение. Изяснено е, че тримата са с телесни повреди- 45-годишният е с фрактура на главата, 34-годишният с счупена челюст, а 26-годишният също с фрактура на главата.

Още: Отрязали му пръстите с брадва: Младеж пострада при масов бой

В хода на праведните незабавни действия на място са задържани двама шуменци- на 47 и 23 години, а вчера и непълнолетен 17-годишен и брат му на 19 години за нанасяне на телесна повреда.

Работата по образуваното досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 129 ал. 1 от НК продължава под надзора на прокуратурата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Замеряли се с бутилки: Две фамилии се биха в Хасково

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
масов бой сбиване задържани пострадали
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес