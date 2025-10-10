Войната в Украйна:

При обратен завой: Двама шофьори се сблъскаха и пострадаха

10 октомври 2025, 10:15 часа 400 прочитания 0 коментара
При обратен завой: Двама шофьори се сблъскаха и пострадаха

Двама души пострадаха при катастрофа на кръстовището на булевард „Васил Левски“ и улица „Дунав“ в Хасково. 

Ударът е между лек автомобил „Ауди“, шофиран от 24-годишна хасковлийка, и лек автомобил „Нисан“ с кърджалийска регистрация, шофиран от 70-годишен хасковлия, предаде БГНЕС.

Още: Прегазиха 89-годишен пешеходец край Благоевград

По първоначална информация, „Аудито“ идвало откъм „Орфей“ и се е движело направо по булеварда. Шофьорът на „Нисана“ се е движел по булеварда към „Орфей“ и на кръстовището с улица „Дунав“ е тръгнал да прави обратен завой, при което е последвал сблъсък.

След катастрофата двамата шофьори са били откарани с линейка в хасковската болница. По първоначална информация те са леко пострадали.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Жена и дете са ранени при катастрофа на Околовръстното в София

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
катастрофа пострадали информация 2025 обратен завой
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес