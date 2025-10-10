При обратен завой: Двама шофьори се сблъскаха и пострадаха

Двама души пострадаха при катастрофа на кръстовището на булевард „Васил Левски“ и улица „Дунав“ в Хасково.

Ударът е между лек автомобил „Ауди“, шофиран от 24-годишна хасковлийка, и лек автомобил „Нисан“ с кърджалийска регистрация, шофиран от 70-годишен хасковлия, предаде БГНЕС.

Още: Прегазиха 89-годишен пешеходец край Благоевград

По първоначална информация, „Аудито“ идвало откъм „Орфей“ и се е движело направо по булеварда. Шофьорът на „Нисана“ се е движел по булеварда към „Орфей“ и на кръстовището с улица „Дунав“ е тръгнал да прави обратен завой, при което е последвал сблъсък.

След катастрофата двамата шофьори са били откарани с линейка в хасковската болница. По първоначална информация те са леко пострадали.

Още: Жена и дете са ранени при катастрофа на Околовръстното в София