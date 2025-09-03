Войната в Украйна:

Приближил се на по-малко от 100 метра: Нарушена заповед за защита и домашно насилие

03 септември 2025, 12:35 часа 321 прочитания 0 коментара
Мъж е задържан за упражнено домашно насилие в Кърджали, а друг е арестуван за нарушаване на издадена заповед за защита от домашна агресия в Крумовград, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Кърджали.

Около 20:30 часа снощи при възникнал семеен скандал в областния родопски център 36-годишен ударил съпругата си. След намеса на полицейски служители извършителят на деянието е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. На пострадалата са разяснени правата по Закона за защита от домашно насилие. Започнала е проверка за нанесена телесна повреда в условията на домашно насилие, уточняват от полицията.

За нарушена съдебна заповед за защита от домашно насилие 53-годишен мъж е задържан в Районното управление в Крумовград. Около 9:00 часа вчера мъжът не изпълнил ограничение да не приближава на по-малко от 100 метра бившата си съпруга. Образувана е проверка.

Последните случаи на домашно насилие в региона бяха на четвърти август, когато в Кърджалии бе задържан 49-годишен жител на село Костино, който е предизвикал скандал и е нанесъл удари на майка си, и в Джебел, където бе арестуван 36-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на жената, с която съжителства на съпружески начала.  

Спасиана Кирилова
