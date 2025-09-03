Войната в Украйна:

Отиде си 35-годишната Христина, жертва на катастрофата с АТВ в Слънчев бряг

Отиде си 35-годишната Христина, жертва на катастрофата с АТВ в Слънчев бряг

Почина 35-годишната Христина, майката на 4-годишния Марти, който беше ударен заедно с нея от АТВ в "Слънчев бряг". Преди повече от десет дни жената изпадна в мозъчна смърт, като жизнените й показатели бяха поддържани изкуствено. Детето беше преместено с въздушна линейка от болницата в Бургас в “Пирогов“ на 25 август. То е настанено в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение в "Пирогов", тъй като състоянието му изисква по-високо ниво на лекарска грижа. На следващия ден - 26 август Николай Попов, баща на загиналата в катастрофа край Плевен Сияна, написа във Фейсбук, че животът на Марти е извън опасност, не се налага мозъчна операция. Това показват последните изследвания на детето. От “Пирогов“ съобщиха, че състоянието на детето остава непроменено. 

Инцидентът и последиците

Припомняме, че майката и детето, още две деца и служител на хотел пострадаха, пометени от АТВ, управлявано от 18- годишния полицейски син Никола Бургазлиев.

Оказа се, че той е имал марихуана в кръвта и урината. Това показаха резултатите от химико-токсикологичната експертиза.

Същевременно по разпореждане на министъра на вътрешните работи Даниел Митов и със заповед на директора на ГДНП главен комисар Захари Васков МВР започна втора проверка за действията на полицейските органи и длъжностните лица по случая

Припомняме още, че протести в няколко града срещу първоначално наложената мярка "домашен арест" на Никола Бургазлиев постигнаха целта си - съдът върна младежа в ареста.

Очаква се обвинението срещу Никола Бургазлиев да бъде преквалифицирано в умишлено.

