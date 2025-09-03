Гори склад за фолио в “Илиянци“

Пожар горя в склад за фолио в столичния кв. "Илиянци", няма пострадали хора, съобщиха за БТА от пресцентъра на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

Огънят е овладян, няма пострадали, каза Николай Николов, оперативен дежурен в Столична дирекция на ,,Пожарна безопасност и защита на населението“ (СДПБЗН) пред журналисти.

Пожарът е овладян за час, а сега са останали само локални огнища по ламарините, посочи Николов и допълни, че завършването на изгасяването ще отнеме още час, като това включва и разчистване на останките. На място има 15 екипа на СДПБЗН, обясни Николов. По негови думи причините още се установяват.

Сигналът за инцидента е подаден в 5:30 часа. Складът е разположен в промишлената зона на квартала и с площ от 1 дка.

Причините за случилото се, както и какви щети са нанесени, все още се изясняват, допълниха от МВР.

Движението в района се осъществява нормално, а на място остава екип на пожарната, който работи по погасяване на пожара. Има има засилено полицейско присъствие, а заводът не е близо до жилищни сгради.