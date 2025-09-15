Войната в Украйна:

Прокуратурата иска постоянен арест за побойника на летището

15 септември 2025, 10:09 часа 341 прочитания 0 коментара
Районната прокуратура в София се очаква днес да поиска постоянен арест за задържания мъж за побоя на Терминал 1 на летище "Васил Левски" в столицата

Срещу 54-годишния мъж е повдигнато обвинение за побой по хулигански подбуди. На 13-ти този месец през нощта в търговски обект на Терминал 1 на летище "Васил Левски" обвиняемият е нанесъл удар със стъклена бутилка в главата на пострадалия. Вследствие на това той е получил средна телесна повреда, уточнява БНТ, цитирана от БТА.

Според разследващите агресията е проявена заради стекове с цигари.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
