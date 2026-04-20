Прокуратурата обвини само 34 души за купуване на гласове

След като седмици наред МВР се хвали със стотици и дори хиляди операции срещу купуването на гласове и със стотици арестувани, накрая се оказа, че само спрямо 34 души са повдигнати обвинения. Това се разбра от официално съобщение на прокуратурата. "От началото на предизборната кампания до 09,00 часа на 20.04.2026 г. са докладвани и образувани общо 3021 преписки. Образувани са 599 досъдебни производства, от които 252 бързи производства", разказва прокуратурата.

Само преди дни двама служебни министри атакуваха прокуратурата, че на практика блокира работата срещу купуването на гласове, особено когато става дума за лица с имунитет.

"В прокуратурата има 30 преписки за изборни престъпления, свързани с кандидат-депутати. На ход е прокуратурата - да прецени дали да ги привлече като обвиняеми и да поиска имунитетите им", попитаха на брифинг министрите на правосъдието и на вътрешните работи Андрей Янкулов и Емил Дечев, които се явиха заедно с премиера Андрей Гюров, за да говорят за разследванията за изборни престъпления и търговия с гласове.

Информацията от държавното обвинение

Според изнесената от прокуратурата информация по апелативни райони досъдебните производства, свързани с изборите, са разпределени както следва: АП-София - 233; АП-Бургас - 86; АП-Пловдив - 76; АП-Варна - 139; АП-Велико Търново - 65. По апелативни райони бързите производства, свързани с изборите, са разпределени както следва: АП-София - 134; АП-Бургас - 52; АП-Пловдив - 24; АП-Варна - 25; АП-Велико Търново - 17.

Към днешния ден по 2283 преписки са постановени откази от образуване на досъдебни производства поради липса на достатъчно данни за извършено престъпление, а в някои от случаите и поради липса на законен повод – подадени анонимни сигнали, съобщава още държавното обвинение.

В рамките на предизборната кампания по предложение на органите на МВР от окръжните прокуратури в страната са внесени в съда 127 искания за разрешение за използване на специални разузнавателни средства.

В Софийска градска прокуратура (СГП) се водят 166 преписки (включително и изпратени по компетентност от прокуратурите в страната), образувани по сигнали, съдържащи твърдения за извършени престъпления от лица с имунитет. Досъдебните производства са 6. От съобщението на прокуратурата не става ясно да е искан имунитета на някой от въпросните лица - било то от парламента, ако са сега депутати или пък от ЦИК, ако са били кандидат-депутати.

"По образуваните досъдебни производства се извършват активни действия по разследването, анализират се доказателства и при необходимост се дават указания за предприемане на по-нататъшни действия от разследващите органи", твърди прокуратурата и обяснява, че работата й "срещу престъпленията против политическите права на гражданите продължава".