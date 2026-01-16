Прокуратурата следи разследването на смъртта на мъжа при срутването на навес в София

Софийска градска прокуратура осъществява ръководството и надзора върху разследването за смъртта на 24-годишния Я. Т., настъпила при трудова злополука при извършване на строително-монтажни дейности на 15.01.2026 г. около 14,55 ч. в гр. София, ул. „Суходолска", съобщиха на страницата в интернет на прокуратурата.

След получаване в СГП на съобщение от органите на 03 РУ-СДВР, следовател незабавно е предприел необходимите процесуални действия за събиране и запазване на доказателствата.

Досъдебното производство за престъпление по чл. 123, ал. 1 НК е започнало по неотложност с оглед на местопроизшествието, проведен от следовател при отдел „Следствен" на СГП, тъй като посоченото престъпление се разследва от следовател съобразно изричната разпоредба на чл. 194, ал. 1, т. 1 НПК.

С постановление на наблюдаващия прокурор в СГП са дадени конкретни и подборни указания, които предстои да бъдат изпълнени от водещия разследването следовател, като се проведат разпити на свидетели по конкретни въпроси, събере се необходимата документация и справки, както и видеозаписи при установяване на такива, извършат се експертизи.

Към момента действията по събиране и проверка на доказателства продължават за изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона.

