Прокурорите обмислят механизъм срещу натиск

Проект на Механизъм към Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) за подкрепа, защита и институционална реакция при случаи на натиск, заплахи или накърняване на професионалния имидж на прокурори изпратиха от Научно-експертния съвет на АПБ до членовете на асоциацията за обсъждане, съобщиха от АПБ. След приключване на вътрешната дискусия и обобщаване на постъпилите мнения Асоциацията на прокурорите в България ще прецени последващите действия по темата. Проектът е изготвен в рамките на експертната дейност на Научно-експертния съвет към АПБ и има за цел да послужи като основа за вътрешно професионално обсъждане в прокурорската общност. В предложения текст се регламентира ред за своевременна и институционална реакция при случаи на неправомерен натиск, заплахи, недопустимо въздействие и кампании за дискредитиране, насочени срещу прокурори във връзка с изпълнението на техните служебни задължения.

Още: Безпрецедентен бунт в прокуратурата в защита на магистрат, разкритикувал Сарафов

Реакция при сигнали

Проектът предвижда кратки срокове за първоначална преценка, разглеждане на постъпили сигнали от Управителния съвет на АПБ, възможност за сезиране на компетентни институции и предприемане на подходящи действия за защита на законните права, професионалните интереси и професионалния имидж на прокурорите.

Снимка БГНЕС

Още: Янкулов обеща подкрепа на магистрати, които разкриват зависимости в съдебната система

Според АПБ защитата на независимостта на прокурора е въпрос на законност, институционална стабилност и доверие в съдебната система. Ефективната реакция при натиск, заплахи и публични атаки е важна не само за конкретния магистрат, но и за нормалното функциониране на прокуратурата като институция.

БТА припомня, че служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов заяви институционална подкрепа за всеки магистрат, който е готов да излезе с името си и да говори за зависимостите и криминалното влияние в съдебната система. Екипът на министъра декларира своята подкрепа към нова гражданска инициатива за независима и свободна съдебна система.

Още: "Заради нашумелите дела бият прокурори и съдии": Асоциацията на прокурорите обяви, че се връщат мутренските времена