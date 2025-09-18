Задържаха трима за наркотици във Видинско

Жена и двама мъже са задържани в полицейския арест при проведена специализирана операция срещу наркопрестъпността, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин, цитирани от БТА.

Вчера в изоставен имот в село Връв, община Брегово, служителите на реда установили 42-годишна местна жителка и 19-годишен видинчанин, които полагали грижи за конопени растения, засадени в саксии. Разследващите иззели три зелени стръка с височина от 142 до 167 см. При последвалото претърсване в имот в селото, обитаван от младежа, са иззети и саморъчно свита цигара със зелена суха листна маса, реагирала на канабис при полевия наркотест.

По същото време, в условията на неотложност, криминалисти от полицейското управление в Кула предприели претърсване на адрес в градчето, обитаван от 45-годишен. Там открили конопено растение с височина 30 см, 0.56 грама зелена листна маса и стъклена плочка с бяло прахообразно вещество. При полевия наркотест тревата реагирала на канабис, а белият прах индикирал на амфетамин.

И по двата случая са образувани досъдебни производства, уточниха от полицията.

В началото на месеца беше задържан мъж на 23 години от село Ракитница, община Брегово, за отглеждане и притежание на растения от рода на конопа. При операцията са иззети общо 24 растения с височина от 145 до 245 см, както и четири насадени в саксии с височина 8 см, които при направения полеви наркотест са реагирали на канабис.