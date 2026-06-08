Проверяват има ли незаконен сондаж за вода в “Баба Алино“

Областният управител Марио Смърков е получил в 13:00 часа сигнал от народния представител от “Възраждане“ инж. Коста Стоянов за наличието на незаконен сондаж за вода за питейно-битови нужди в местността “Баба Алино“.

Марио Смърков е извършил проверка по отношение достоверността на твърденията и е разговарял с директора на Басейнова дирекция “Черноморски район“, с управителя на ВиК Варна, както и с директора на РЗИ – Варна.

С оглед на това, че в правомощията на „Басейнова дирекция “Черноморски район“ (БДЧР) е да установи правомерно ли е изградено съоръжението, областният управител ангажира с проверката Явор Димитров – директор на БДЧР.

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Управителят на ВиК – Варна е уведомил Смърков, че в дружеството не е постъпвало искане за изграждане на съоръжение за вода за питейно-битови нужди на селището.

В 9.00 часа, 9 юни 2026, в местността “Баба Алино“, областният управител, представители БДЧР и на РЗИ - Варна ще извършат проверка по сигнала за наличието на незаконен сондаж за вода за питейно-битови нужди в тази местност.

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