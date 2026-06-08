Какво трябва да се случи с хората, които вече живеят в "Баба Алино"?

Покрай скандала с незаконния жилищен комплекс е местността "Баба Алино" и всички мерки, които трябва да се вземат спрямо строителя, една важна тема остава леко встрани. А именно - какво следва за хората, които са закупили жилища там и вече живеят със семействата си в комплекса. Журналистът Георги Драганов подхваща именно този въпрос, изказвайки своето мнение относно това какво е редно да се случи с живущите в скандалните жилища.

Още: "Станах активен и ме арестуваха": Коцев с разкрития за палежи и с колко се разраства строителството в "Баба Алино"

"Сега там живеят десетки хора, които са теглили ипотеки и кредити, за да живеят в собствено жилище. Държава, община, нотариуси, банки, брокери са казали, че тези жилища са законни. Не е редно да страдат тези невинни.", пише Драганов в своя Facebook профил и добавя: "Комплексът, от видяното, изглежда чудесно. Бих живял там - има тухлени къщи, има тухлени кооперации по не твърде много етажи, има много зеленина, включително запазени стари дървета. Не трябва да се събаря."

Източник: Георги Драганов/Facebook

Георги Драганов признава, че не познава казуса в дълбочина, но според него справедливото наказание е "строителят да плати много солена глоба - няколко пъти дължимото. Отделно, за всяко отсечено дърво се задължава да посади по пет, на нарочно купен терен и да се грижи за тях близките 20 години. Ако не може да плати, общината взема непродадените жилища."

Според него казусът може да бъде решен, но не трябва да става за сметка на "невинните купувачи, нито гражданите на Варна и България да плащат за събарянето на стотици функционални, красиви сгради. Това е прахосничество, което няма да върне отсечените дървета", завършва Драганов.

Още: По времето на Портних няма строеж, а рязане на дървета: Бившият главен архитект на Варна за Баба Алино

Да не ги жалим прекалено много

В коментарите под публикацията му обаче мненията преобладаващо са на другия полюс. Според коментиращите, ако е така, всеки може да изсече гора, да построи жилищен комплекс и после вътре да се настанят невинни хора. Потребители питат дали заради тази малка група хора, които вече живеят в местността "Баба Алино", трябва да бъде погазен законът, като някои отбелязват максимата, че непознаването на законовата рамка не е основание за нарушаването ѝ.

Други коментиращи отбелязват, че още при купуването на апартаментите е трябвало да светне "сигнална лампа", тъй като цените са били силно занижени.