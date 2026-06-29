Пъзелът на мафиотската структура "Баба Алино" се нарежда: Депутат на Радев каза откъде са дошли парите за незаконния град

Пъзелът за „Баба Алино“ започва да се подрежда, защото се вижда, че става въпрос за организирана мафиотска структура. От гледна точка на градоустройството възникват въпроси дали има общ устройствен план или подробен устройствен план. Големият въпрос е откъде са дошли средствата за финансирането на незаконния град. Това заяви народният представител от „Прогресивна България“ ген. Румен Миланов пред bTV. Още: 25 задържани по аферата "Баба Алино", петима са общински служители

Според него една малка част от паричните потоци за „Баба Алино“ са дошли от Дубай. Тук е възловият момент да се направи екипен подход към разрешаването на проблема, призова генерал Румен Миланов.

Кой е проспал "Баба Алино"?

Снимка: БГНЕС

Още: "По-притеснително от Баба Алино": Главният секретар на МВР намекна за незаконно строителство в свлачищен район на Варна

Той смята, че някои е проспал „Баба Алино“ и трябва да бъде открит. „Безспорно има участие на международна схема с украинската организирана престъпност, но точно как са станали връзките между тях, е следващият сложен процес, който трябва да бъде открит“, добави ген. Миланов.

Според него моделът „Борисов-Пеевски“ не може да бъде разграден, защото е станал стил на поведение. „Корупционната схема и моделът да се прибират пари по непочтен и незаконен начин е станал стил на поведение. Първите стъпки в тази посока са направени в областта на съдебната власт“, посочи народният представител.

Той се закани, че „Прогресивна България“ ще управлява ръката, която се опитва да взима и няма да подаде своя ръка на сивия бизнес.

Генерал Румен Миланов заяви, че независимо дали ГЕРБ, ДПС, „Продължаваме промяната“ или „Демократична България“, е важно да има 160 гласа, за да бъде сменен ВСС.

Още: Заради Баба Алино: Полиция влезе в район Приморски във Варна