"Ритаха ме в корема, за да нямам деца": МВР не видя бой от полицаи на протеста срещу БФС, но има преписка за телесна повреда

През ноември 2023 година, в разгара на протестите срещу Българския футболен съюз (БФС), 19-годишно момиче сигнализира, че полицейски служители са му нанесли побой с ритници в корема, "за да не може да има деца". Над две години по-късно се разбира, че от МВР и прокуратурата не са установили нищо такова и че няма наложени дисциплинарни наказания. Това става ясно от писмен отговор на вътрешния министър в оставка Даниел Митов, даден на 23 януари 2026 г. по повод въпрос на народния представител от ПП-ДБ Божидар Божанов.

Припомняме, че след предполагаемия инцидент 19-годишното момиче, запазило самоличността си в тайна, разказа пред bTV, че е било жертва на полицейско насилие в градинката на „Св. Седмочисленици“ в центъра на София, след което е било задържано в 01 РУ-СДВР. По думите на младата жена - тя била удряна, а полицейски служител използвал обидни думи срещу родителите ѝ. „Каза ми още, че ще ми избие зъбите и ще ме смачка“, сподели тя: "Удряха ме с палки и с ритници в корема, за да нямам деца": Разказ на пострадало момиче на протеста срещу БФС.

Момичето каза, че не можело да спи от страх и че сънувало всичко от заканите на полицая като кошмар: "Не искам да излизам, защото имам чувството, че може да ми направи това, което каза, че ще ми направи. Страхувам се за живота си".

В тази връзка Божидар Божанов е поискал на 6 януари тази година МВР да го информира за дисциплинарните мерки срещу конкретните служители (за всеки един поотделно), какви са те, кога са влезли в сила, обжалвани ли са и ако да - какво е решението на съда, а също има ли образувано досъдебно производство.

МВР: На момичето е наложена глоба от 1000 лева и забрана да не посещава спортни мероприятия за 1 г.

"На основание заповед на директора на СДВР е извършена проверка по реда на чл. 205, ал. 2 от ЗМВР, във връзка с публикувани в интернет пространството видеоклипове от проведени на 16.11.2023 г. в гр. София протестни действия, организирани по повод футболна среща между националните отбори на Република Унгария и Република България. В хода на проверката комисията се е самосезирала по повод интервю с А. М., излъчено на 21.11.2023 г. в предаването „Тази сутрин“ по Би Ти Ви", отговаря Даниел Митов.

"В интервюто А. М. е твърдяла, че по време на протеста е била жертва на полицейско насилие в градинката на „Св. Седмочисленици“, след което е била задържана в 01 РУ-СДВР. В тази връзка комисията е изискала копия от материалите по задържането на М., приобщила е медицинска документация, прегледала е записи от камери за видеонаблюдение в района на задържането и в сградата на 01 РУ-СДВР, снела е сведения от М. и от полицейски служители", посочва министърът в оставка.

От събраните документи е било установено, че наистина младата жена е задържана в градинката на църквата „Свети Седмочисленици“, след което е била отведена в 01 РУ-СДВР, като е издадена заповед за задържане по Закона за МВР. Спрямо нея е било взето отношение по реда на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия. Съставен е протокол за писмено показание на свидетел, наказателно постановление № VI-20/2023 г., акт № VI-20/2023 г. и ЗПАМ № 23-VI-15-01-09, като ѝ е наложена глоба в размер на 1000 лв. и забрана за посещаване на спортни масови мероприятия за срок от една година.

След проверка: Няма нарушения на служебната дисциплина на полицаи

"Проверката не е установила нарушения на служебната дисциплина. Въз основа на събраните доказателства към онзи момент е установено, че А. М. не е била удряна при задържането ѝ от полицейските органи, не е обиждана и не са ѝ отправяни закани и заплахи от служители на МВР", гласи отговорът на Даниел Митов.

По случая е образувано досъдебно производство № 10/2024 г. по описа на СО-СГП, пр. пр. № 53996/2023 г. по описа на Софийска районна прокуратура (СРП) - за причинена лека телесна повреда от страна на полицейски орган при изпълнение на служебните задължения на 16.11.2023 г., посочва министърът в оставка.

Справка в електронното деловодство на прокуратурата по номера на преписката показва, че тя е решена от прокурор на 8 октомври 2025 г. с постановление за прекратяване на наказателното производство.

Общо 17 служители на МВР са получили наказания заради използване на сила и превишаване на правомощията по време на протеста срещу ръковоството на Българския футболен съюз (БФС) през ноември 2023 г. Тези данни бяха изнесени през лятото на 2024 г. от тогавашния министър на вътрешните работи Калин Стоянов, който сега е депутат от "ДПС-Ново начало": Един смъмрен, малко порицани и уволнени: Равносметката след полицейското насилие над протестиращи срещу БФС.