Yettel ще предлага най-новите устройства на Apple

Предварителните поръчки за iPhone Duо стартират в 15:00 ч. на 16 октомври, а за всички нови модели от сериите iPhone 18, Apple Watch и AirPods 5 - в 15:00 ч. на 12 септември

Yettel ще предлага най-новата гама устройства на Apple, включително iPhone Duo, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и AirPods 5.

Клиентите ще могат да направят предварителна поръчка на iPhone Duо от 15:00 ч. на 16 октомври, а официалните продажби ще стартират на 23 октомври.

Най-новите модели от серията iPhone 18 – iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, както и новите модели Apple Watch и AirPods 5 ще бъдат достъпни за предварителна поръчка от 15:00 ч. на 12 септември, като официалният старт на продажбите е на 18 септември.

Повече информация за новите продукти на Apple, предлагани от Yettel, ще бъде налична на yettel.bg със старта на предварителните поръчки.