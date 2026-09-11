"Правителството току-що написа закон по поръчка" и "Чиста кражба": Възмущение срещу закона за бързите кредити

Двойно оскъпяване на бързите кредити до 1860 евро на годишна база, вместо досегашните 50%. Това е записано в нов закон за потребителския кредит, предложен от Министерството на икономиката. Според управляващите досега на фирмите за бързи кредити не е било изгодно да отпускат малки заеми и е процъфтявал сивият сектор. От Министерството на икономиката обясниха, че основната цел на промените е да се гарантира високата степен на защита на потребителите и създаване на ясни правила за бизнеса.

Опозицията и експерти остро възроптаха срещу готвените промени.

"Това е лобизъм"

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"Бързите кредити са един от големите врагове на българите през 21 век. Правителството току-що им написа закон по поръчка. Няма друг финансов продукт, който за две десетилетия да е съсипал повече домакинства у нас. Бързият кредит удря там, където банката не стига: най-бедните, най-уязвимите, хазартно зависимите. Оскъпяване от над 200% годишно, неустойки, гаранционни такси, хиляди дела всяка година за нищожни договори. Това не е периферен, а системен проблем. Именно затова новият Закон за потребителския кредит, одобрен от Министерския съвет на 1 септември, беше шанс за положителна промяна. В голямата си част законът е задължителна транспозиция на европейска директива и тази част е добра: задължителна оценка на кредитоспособността, забрана за реклами тип „пари за минути, даже с лошо ЦКР", правила за записа на заповед, мерки за отсрочка преди принудително изпълнение. Тук няма какво да се критикува", написа предприемачът Георги Захариев.

Според него обаче проблемът е в частта, където Брюксел не диктува нищо и решението е било изцяло на правителството.

"Там се е случило следното: Първо. За кредити до 3 минимални заплати, тоест до 1860 евро, което покрива основната част от пазара на бързи кредити, отпада таванът на ГПР, който днес е 52%. Замества се с таван от 20% за месец, 30% за до 3 месеца и 100% за всичко над 3 месеца. За кредит от 1860 евро със срок 4 месеца досегашният законен максимум за оскъпяване е под 330 евро. Новият е 1860 евро. В годишен процент това е около 700%. Чиста кражба. Второ. Отпада правилото, че обезщетението при просрочие не може да надвишава законната лихва. Който закъснее, плаща каквото е записано в договора, докато не осъди кредитора. При дълг от няколкостотин евро това се случва рядко. Трето. Изключението от тавана в сегашния му вид не беше в проекта, публикуван за обществено обсъждане през декември. Консултацията е приключила на 14 януари. На 15 януари браншовата асоциация на небанковите кредитори е внесла становище с искане за изключение за кредити до 7 минимални заплати. Правителството го прие, като намали прага на 3. Без ново обсъждане и без оценка на въздействието на тази конкретна промяна. Всичко това е видимо в публикуваната справка на портала за обществени консултации", категоричен е Захариев.

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Според него това е лобизъм. "Не подозрение, не интерпретация. Текст, поискан от регулираните, приет в техен интерес, добавен след като обществото е приключило да коментира, без никой да сметне какво струва на другата страна. Правителството не го е скрило. Просто разчита, че никой няма да прочете", добави той.

Той призна, че аргументът на бранша на лихварите, че ГПР е лош измерител за микрокредит от няколко дни, е верен. "Периодният таван не е българска измислица, Великобритания го използва от 2015 г. Само че там скалата е линейна, придружена е от таван на таксите при просрочие, лимит на удължаванията и строг лицензионен режим. Тук получихме високия таван без нито една от тези защити и със скок на границата от три месеца, който създава стимул всеки договор да стане на 91 дни. Депутатите имат избор. Могат да гласуват закона, както им е подаден от правителството и асоциацията на кредиторите или да гласуват в интерес на обществото", написа още предприемачът.

"Всеки гражданин с някаква минимална уязвимост ще бъде икономически смазан"

"Тази вечер, по новините ни обясниха, че правителството щяло да внася промени за закона по искане на фирмите за бързи кредити, с които да се увеличат лихвите, които те събират по кредитите. Малки им били печалбите. От 50% щяли да ги вдигнат на 100%. Кожодери! Лихвари! Вместо да забранят този грабеж на лихварите, те узаконяват по-високите лихви. НО... щяли да запишат в закона, че "кредита изисква плащане на лихва" или някакъв подобен глупав текст. Както е при хазарта. Както са го подкарали, скоро ще легализират и тежките наркотици, само да има писмено предупреждение, че е опасно за здравето и живота", коментира икономистът Виктор Папазов.

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"Сигурен съм, че някои ще ми опонират, че за някои хора бързите кредити са единствения начин за получаване на някакви средства. Хм. Аз, пък да попитам на свой ред - защо забраниха спестовните каси? Взаимоспомагателните каси? Кооперативните банки? Защо консолидираха банковия сектор до няколко свръхголеми банки, които .... всичките са чуждестранна собственост?! Да не би защото ни превърнаха в колония? На кого служи текущото, а и предходните правителства? Отговорете си сами", коментира той.

"След като отказаха да забранят рекламата на хазарт, вдигнаха осигуровките, замразиха майчинството и минималната работна заплата, увеличиха дълга и изгониха няколко големи инвеститора, златният отбор на Румен Радев се заема да улесни бързите кредити, за да сме съвсем сигурни, че всеки гражданин с някаква минимална уязвимост ще бъде икономически смазан и притиснат в ъгъла. Така ще сме спокойни, че всички ще слушкат, а който не слушка просто няма да има никакъв шанс. Ура! Олигархията е съкрушена, приятели", написа членът на Обществения съвет на Националната детска болница Надежда Цекулова.