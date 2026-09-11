Сградата на "Двореца" в София е в критично състояние: Има неразбории с документите за собственост

Сградата на "Двореца" в София е в критично състояние и има двойна собственост – от една страна - Министерството на културата с Националната галерия, от друга - Българската академия на науките с Националния етнографски музей и институт към БАН и това създава казуси от гледна точка на административното управление на сградата. Това каза министърът на културата Евтим Милошев в отговор на въпрос на народния представител Тома Биков от ГЕРБ-СДС по време на заседание на парламентарната Комисия по културата и медиите.

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Тома Биков попита кога ще бъде изяснена собствеността на сградата, в която се помещават Националният етнографски музей и филиалът на Националната галерия - "Двореца", предвид нуждата от такъв и факта, че липсата на ясна собственост е пречка да се ремонтира тази емблематична сграда.

Въпросът за собствеността може да бъде решен бързо

Снимка: БГНЕС

Милошев отбеляза, че Министерството вече работи по въпроса, но не може да поеме конкретен срок за приключване на процедурата по изчистване на документите за собственост, тъй като решението не зависи единствено от Министерството на културата. По думите му обаче чувствителността на темата и упоритостта на администрацията дават основание да се очаква, че въпросът за получаването на актуален документ за собственост ще бъде решен сравнително бързо. "Аз смятам, че при добро желание и липсата на такъв документ не би била пречка, за да се направят необходимите ремонти. Категорично го казвам това", каза Милошев по време на заседанието.

Според него казусът с "Двореца" в центъра на София, който е свързан с националната история и представлява недвижимо културно наследство, поставя по-общия въпрос за капиталовото планиране и управлението на капиталовите ресурси в културата. "Не бих искал да бъда в ситуацията на министъра, който констатира, но наистина въпросът за това, което се вижда пред нас – течащият покрив не само на Двореца, течащият покрив на Националния исторически музей, течащият покрив на Националната библиотека – с очите си видях легените и кофите, които се редят непременно при най-тежките дъждове. Това са казуси, по които работим усилено", каза той.

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Милошев посочи, че Министерството търси начин управлението на ресурса да намери "най-правното решение", като работи по създаването на административни и нормативни предпоставки за вземането на дългосрочни и принципни решения. Той определи това като приоритетна тема за Министерството на културата. Министърът отбеляза, че част от проблемите на културната инфраструктура са известни от години и често получават обществено внимание едва след като бъдат отразени от медиите. Той даде за пример гробницата в Александрово, както и други обекти, чието състояние е проблем от години.

По думите му още преди публичното обсъждане на проблема с гробницата в Александрово Министерството е започнало работа по осигуряването на адекватна електрическа система, която да осигури необходимите условия за опазването на обекта. Той обясни, че става дума за мерки, свързани с контрола на микросредата, влагата и микроклимата. Милошев подчерта, че тези казуси поставят "много по-глобален въпрос" за материално-техническото състояние на всички културни институти.

Извършен е ремонт, но е компрометиран

Снимка: БГНЕС

Доц. д-р Пламен Славов допълни, че преди години в "Двореца" е извършен скъп ремонт на стойност няколко милиона лева, чиито резултати впоследствие са били компрометирани. Това обстоятелство също трябва да бъде взето предвид при обсъждането на причините за сегашното състояние на сградата, посочи той. По думите му проблемите са свързани преди всичко с покривната конструкция, но не само с нея.

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Той уточни, че по този казус особена роля играе и областният управител на област София, с когото са в постоянен диалог, за да може възможно най-бързо да бъде актуализиран актът за собственост. По думите му именно административно-правният въпрос е проблемът, който трябва да бъде решен, но той "по никакъв начин" не би трябвало да възпрепятства действията по опазването на "Двореца" като паметник на недвижимото културно наследство. Той определи сградата като "наистина забележителен паметник на недвижимото културно наследство" и подчерта необходимостта от действия за нейното опазване, предава БТА.