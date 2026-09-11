"Студентите печелят": Митинг в Нови Сад за начало на предизборната кампания в Сърбия (ВИДЕО)

С митинга „Студентите печелят“ студентското движение официално даде старт на кампанията за предсрочните парламентарни избори в Сърбия, които ще се проведат на 25 октомври 2026 г., съобщи хърватската медия "Индекс". Митингът се проведе снощи в Нови Сад - мястото, откъдето тръгна вълната от недоволство заради трагедията на жп гарата, на която загинаха 16 души. Студентите официално регистрираха гражданската група „Студентска листа - Студентите печелят“ за участие в изборите, а Нови Сад беше символично избран за начало на кампанията след трагедията на 1 декември 2024 г. на жп гарата.

Novi Sad trenutno.



Građani se okupljaju kod Srpskog narodnog pozorišta na studentskom predizbornom skupu.



Studenti pobeduju!✊🏻💙 pic.twitter.com/D9xp5V8UR4 — Kreni-Promeni (@KPromeni) September 10, 2026

Последният етап от борбата на студентите

Студентът Лазар Гератович каза пред N1, че „последната вълна от борбата за истина и свобода“ започва от града, където падането на козирката отне 16 живота.

Дори не са минали 678 дни след трагедията в Нови Сад, която предизвика вълна от антиправителствени протести в цяла Сърбия и искания за борба с корупцията и подобряване на функционирането на институциите, никой все още не е потърсил отговорност за смъртта на 16 предимно млади хора.

Студентите, желаейки да привлекат вниманието на международната общественост, организираха велосипедния маратон „Обиколка до Страсбург“ по време на продължилите месеци протести и пробягаха щафетен маратон до Брюксел, където информираха представители на ЕС за ситуацията в Сърбия и техните искания. ОЩЕ: След близо две години протести: Вучич официално разпусна парламента и насрочи нови избори

Profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Jovo Bakić rekao je na današnjem skupu u Novom Sadu, kojim je studentska lista zvaničnog počinje svoju predizbornu kampanju, kako u Novom Sadu jedan čovek nije dobrodošao. pic.twitter.com/VpBrFcOCG5 — N1 Beograd (@n1srbija) September 10, 2026