Хитове от миналото получават нов живот в благотворителна кауза

Музика и благотворителност си подават ръка в новата кампания "Хитове с 1% промяна". След като "Молец" дадоха нов прочит на "Бягство" на "Авеню" с призив за осиновяване на животни, на път е "Поля от слънчогледи" на група "Остава“ да бъде преобразена от Hug or Handshake. Спечелените средства ще бъдат дарени за възстановяване на гори, опустошени от пожарите през миналото лято.

Скоро трета песен трансформирана от Мила Роберт ще подкрепи глухонямата общност у нас.

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"До момента никога не сме имали покана да се занимаваме с благотворителност и си признавам, че не сме и мислили активно в тази посока, но моментна, в който се появи за нас беше no brainer. "1% промяна” са организация, която много лесно помага на хора като нас, които не знаят в каква кауза да се включат, защото те подбират страшно много различни смислени каузи", заяви Антон Георгиев от Hug or Handshake в ефира на Нова телевизия.

В новия прочит „Поля от слънчогледи“ на „Остава” преминава от минор в мажор. Промяната е малка, но в процеса се оказва много по-голяма - точно както е замислена и самата кампания.

„Поля от слънчогледи” е песен, която е по-стара от някои от нас, така че за нас беше чест да се опитаме да дадем нашия си прочит. В процеса ние вкарахме нашета си нотка на меланхолия, на носталгия, с която сме свикнали да присъства в нашите парчета. Бих казал, че се получи емоционално многопластово парче, което е нито тъжно, нито щастливо", твърди Георгиев.

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А силата на посланието идва и от мястото, на което е заснет видеоклипа. Екипът избира изгорелите гори край село Безден, засегнати от пожарите през миналото лято. "По време на снимките, без да сме го планирали, намерихме на места много леки наченки на изплуващи цветя от почвата и кокичета имаше на места, което ни донесе символиката за този 1%, че дори в най-големия лунен пейзаж можеш да намериш нещо позитивно и наченки на ново начало", споделя Антон.

Именно тази символика стои в основата на проекта – да покаже, че след разрушението може да има възстановяване. А малките, но постоянни действия да доведат до промяна. Организаторите вече мислят и за следващата стъпка – още музикални истории и създаването на цял албум.

"В някакъв момент искаме да имаме цял албум, може би 8/9/10 песни. Всичко това подкрепя голямата ни кауза, а тя е да стигнем до повече хора, които искат да даряват редовно в България.

Да отделят средства всеки месец и с тези пари да подкрепят различни интересни каузи, на хора и животни в нужда", твърди Ефтимов.