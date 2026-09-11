"А за Канада и Израел може": Казахстан поиска да участва на "Евровизия", EBU отказа

Националният телевизионен оператор на Казахстан е подал заявление за пълноправно членство в EBU и е поискал право да участва в песенния конкурс "Евровизия 2027", който ще се проведе в Бургас. Надеждите на Казахстан за дебют на конкурса обаче бяха попарени, след като Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) отказа, обявявайки, че към момента няма подобни планове.

EBU: Казахстан не отговаря на условията

В изявление относно кандидатурата на Казахстан, EBU подчерта дългогодишните отношения на телевизионния оператор със Съюза като асоцииран член, но обясни, че Казахстан понастоящем не отговаря на изискванията за пълноправно членство.

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"Агенция "Хабар"" е ценен асоцииран член на EBU и ние оценяваме дългогодишния ѝ ангажимент със Съюза. Съгласно Устава на EBU обаче, пълноправното членство е отворено за радио- и телевизионни организации от държави, които са или в рамките на Европейската зона за радио- и телевизионно разпространение на ITU, членове на Съвета на Европа, или, след преразглеждането на Устава, одобрен на тазгодишното Общо събрание, държави, имащи официален статут на наблюдател в Съвета на Европа", се казва в позицията на EBU.

Казахстан не отговаря на нито един от тези критерии и следователно агенция "Хабар" не отговаря на условията за пълноправно членство в този момент, смята организаторът на "Евровизия".

Уточнението на практика затваря вратата за пълноправно членство на Казахстан в EBU съгласно настоящите правила. Агенция „Хабар“ е асоцииран член на EBU от няколко години и преди това е участвала в дейности, свързани с "Евровизия". Казахстан е участвал и в Детския песенен конкурс "Евровизия", като за последно взе участие през 2022 г.

Участието "голямата" "Евровизия" обаче е различен въпрос.

Източник: Pixabay

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Има ли шанс за Казахстан?

EBU обсъди и възможността Казахстан да участва като нечлен. Въпреки че участието в "Евровизия" е запазено предимно за радио- и телевизионни оператори, принадлежащи към EBU, правилата позволяват на организацията да кани други радио- и телевизионни оператори при изключителни обстоятелства.

"Въпреки че участието е отворено предимно за членове на EBU, правилата гласят, че други радио- и телевизионни оператори могат да бъдат поканени да участват за всеки отделен случай. Всяко такова участие би било изключение и подлежи на одобрение от управителния орган на конкурса - Референтната група. Следователно, подобна възможност не е напълно изключена от регламента", уточняват от EBU.

Въпреки това, последният отговор на Съюза, според експерти, оставя малко място за оптимизъм относно шансовете на Казахстан за "Евровизия 2027".

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На въпрос за възможността за покана за предстоящия конкурс в Бургас, EBU беше недвусмислен7 "В момента няма планове да се канят други членове или асоциирани държави, които не са членове на EBU".

Изявлението означава, че освен ако няма съществена промяна в позицията на EBU или Референтната група на конкурса не реши друго, Казахстан няма да бъде сред страните, които ще видим на "Евровизия 2027".

Страната от години проявява интерес да се присъедини към семейството на "Евровизия". Фенове на конкурса реагираха бурно на новината, подчертавайки, че не е справедливо да могат да участват страни като Канада, Израел и Австралия, а Казахстан да не може. Мнозина заподозряха, че топлите връзки на казахстанския оператор с Русия може да са основната причина за отказа.

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