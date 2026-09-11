От пасищата на Сакар планина до рафтовете във „Фантастико“

Има вкусове, които не просто създават спомени, а разказват история. История, която започва там, където животните пасат свободно сред билките на Сакар планина, а млякото носи характера на природата. Върху тази философия е изградена Млекарница „ЗААРА“ - българска компания, която превръща суровината в бутикови млечни продукти с отличителен вкус.

„Това, което ни отличава от останалите производители на млечни продукти е, че имаме собствени ферми с местни породи животни, които се отглеждат свободно и пасат по пасищата на Сакар, което определя богатия вкус на млякото. Стремим се да създаваме млечни продукти с нови вкусове, които успешно съчетаваме с нашите вина“, споделя Красимира Недева, собственик на „ЗААРА“.

Снимка: Млекарница „ЗААРА“

Съчетанието между класиката на българската млечна традиция с модерни гурме предложения можете да намерите на фермерските щандове в супермаркети* „Фантастико“. „Продуктите, които предлагаме в търговската верига са класически кашкавал от овче и краве мляко, краве и овче сирене, кашкавал с подправки и кашкавал със сушени домати. Имаме и още доста други продукти, които са по-нестандартни като млечни перли в билков зехтин, мариновано краве сирене в зехтин, кашкавал с шамфъстък, с маслини, с шафран, свежо сирене със сушен домат, кашкавалено роле с крема сирене и див лук“, разказва Красимира Недева.

Зад всяко сирене, кашкавал или специалитет стоят чисти суровини и ръчна изработка, уверяват производителите. „Нашите продукти се отличават с бутиковото ръчно изработване от мляко, което е от нашите ферми. Животните във фермите ни са от български породи, а богатството на билки в Сакар, тучните горски поля дават богатия вкус на млякото. Вниманието и професионализма на нашите млекари са последният щрих при оформянето на крайния продукт“, посочват от „ЗААРА“.

Специално обособените щандове „От малките ферми за вас“ във „Фантастико“ са място, където малките български производители получават своя шанс да бъдат открити. Много от тях започват с ограничено присъствие заради по-малките си производствени обеми, но с времето и при успешното развитие на партньорството продуктите им намират място във все повече супермаркети от търговската верига.

Снимка: Христо Йорданов, заместник търговски директор във „Фантастико“

„Като българска семейна компания винаги сме вярвали, че успехът има най-голяма стойност, когато е споделен. Затова активно търсим и подкрепяме малки български производители, които създават продукти с отношение и грижа. За много от тях първата стъпка към по-широкия пазар започва от нашите фермерски регали, а през годините част от тези производители се развиха заедно с нас. Мисля, че това е най-ценният успех – да виждаме как заедно развиваме българското производство и помагаме на добрите продукти да достигат до все повече хора“, посочва Христо Йорданов, заместник търговски директор във „Фантастико“.

Снимка: Млекарница „ЗААРА“

Освен млечни продукти на „ЗААРА“ в 17 супермаркета** „Фантастико“ можете да се насладите и на техните вина, произведени от собствените им лозя. „Различните видове сирена и кашкавали имат собствен вкус, аромат и текстура, които могат да бъдат подчертани по най-добрия начин с подходящо вино. Сред най-интересните съчетания са Догма Тамянка и Шардоне с млечни перли в билков зехтин, Догма Мискет, Совиньон блан и Кауза Мускат Джиало с краве сирене, Догма Шардоне Резерва и Триада Рубин с овче сирене, както и Догма Мавруд, СКК и МСК с кашкавал с шамфъстък. За любителите на по-плътните вкусове „ЗААРА“ препоръчва Догма Сира Резерва и останалите резервни вина в компанията на овчи кашкавал“, посочва Красимира Недева.

Историята на „ЗААРА“ е пример как традицията и отдадеността могат да превърнат един местен продукт в предпочитан избор. „Изключително сме щастливи с партньорството си с „Фантастико“ и възможността, която веригата ни дава да достигнем до толкова много и изискани потребители. Надяваме се в бъдеще по-широк асортимент продукти да достигнат до щандовете на веригата, а също и до повече магазини“, споделят от „ЗААРА“.

Зад всеки вкус от фермата стои трудът на хора, които вярват в българското производство и създават продукти, търсещи път към все повече трапези. А сирената и кашкавалите, които произвеждат, не са просто храна, те носят характера на мястото, от което идват, и разказват история, която си заслужава да бъде споделена.

* Ф06, Ф12, Ф28, Ф30, Ф33, Ф42, Ф45 и Ф50.

** Ф06, Ф12, Ф15, Ф16, Ф17, Ф22, Ф28, Ф30, Ф33, Ф34, Ф36, Ф38, Ф40, Ф41, Ф42, Ф44, Ф45, Ф48 и Ф50. Адресите на супермаркетите можете да намерите тук: https://www.fantastico.bg/shops